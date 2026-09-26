Frank Sinatra - Stangers In The Night (0602537861309) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403076
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Stangers In The Night (0602537861309) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Strangers In The Night
|A2
|Summer Wind
|A3
|All Or Nothing At All
|A4
|Call Me
|A5
|You're Driving Me Crazy
|B1
|On A Clear Day (You Can See Forever)
|B2
|My Baby Just Cares For Me
|B3
|Downtown
|B4
|Yes Sir, That's My Baby
|B5
|The Most Beautiful Girl In The World
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Strangers In The Night
|A2
|Summer Wind
|A3
|All Or Nothing At All
|A4
|Call Me
|A5
|You're Driving Me Crazy
|B1
|On A Clear Day (You Can See Forever)
|B2
|My Baby Just Cares For Me
|B3
|Downtown
|B4
|Yes Sir, That's My Baby
|B5
|The Most Beautiful Girl In The World
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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