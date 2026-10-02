Archie Shepp - Fire Music (0602577573842) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Fire Music
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 403040
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602577573842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Fire Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hambone, Los Olvidados, Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm, Prelude To A Kiss, The Girl From Ipanema
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vital Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Archie Shepp - Fire Music (0602577573842) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома Арчи Шеппа, вышедшего впервые в 1965 году на лейбле Impulse!. Арчи Шепп - американский джазовый тенор и сопрано саксофонист, пианист и вокалист. Один из лидеров фри-джаза 1960-х годов. Он наиболее известен благодаря своим афроцентристским композициям, поднимавшим тему несправедливого отношения к афроамериканцам.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602577573842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Fire Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hambone, Los Olvidados, Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm, Prelude To A Kiss, The Girl From Ipanema
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vital Vinyl
Страна производитель
США
Переиздание студийного альбома Арчи Шеппа, вышедшего впервые в 1965 году на лейбле Impulse!. Арчи Шепп - американский джазовый тенор и сопрано саксофонист, пианист и вокалист. Один из лидеров фри-джаза 1960-х годов. Он наиболее известен благодаря своим афроцентристским композициям, поднимавшим тему несправедливого отношения к афроамериканцам.
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Archie Shepp - Fire Music (0602577573842) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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