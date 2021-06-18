The Rolling Stones, Metamorphosis (0042288234418) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Metamorphosis (0042288234418) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402966
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0042288234418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Metamorphosis (0042288234418) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Out Of Time, Don't Lie To Me, Somethings Just Stick In Your Mind, Each And Every Day Of The Year, Heart Of Stone, I'd Much Rather Be With The Boys, (Walkin' Thru The) Sleepy City, We're Wastin' Time, Try A Little Harder, I Don't Know Why, If You Let Me, Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Family, Memo From Turner, I'm Going Down
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Rolling Stones Remastered Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones, Metamorphosis (0042288234418) виниловая пластинка
Metamorphosis - третий альбом британской рок-группы The Rolling Stones.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0042288234418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Metamorphosis (0042288234418) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Out Of Time, Don't Lie To Me, Somethings Just Stick In Your Mind, Each And Every Day Of The Year, Heart Of Stone, I'd Much Rather Be With The Boys, (Walkin' Thru The) Sleepy City, We're Wastin' Time, Try A Little Harder, I Don't Know Why, If You Let Me, Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Family, Memo From Turner, I'm Going Down
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Rolling Stones Remastered Series
Страна производитель
Великобритания
Metamorphosis - третий альбом британской рок-группы The Rolling Stones.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Оригинальное оформление альбома, фотоколлаж, хорошая полиграфия,на тыльной стороне - трек лист.Внутренний, бумажный пакет с прослойкой полиэтилена. Пластинка записана в формате dsd, что гарантирует высокое качества звука.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Приятно послушать старый, добрый роллинг стоунз, в такой хорошей записи. Не ожидал. Пусть будет хороший сюрприз, для поклонников этого коллектива.
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Отзывы о товаре The Rolling Stones, Metamorphosis (0042288234418) виниловая пластинка
Достоинства:
Оригинальное оформление альбома, фотоколлаж, хорошая полиграфия,на тыльной стороне - трек лист.Внутренний, бумажный пакет с прослойкой полиэтилена. Пластинка записана в формате dsd, что гарантирует высокое качества звука.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Приятно послушать старый, добрый роллинг стоунз, в такой хорошей записи. Не ожидал. Пусть будет хороший сюрприз, для поклонников этого коллектива.