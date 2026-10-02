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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Big Hits (High Tide & Green Grass) (0042288232216) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Big Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Big Hits (High Tide &amp; Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка
4 780 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0042288232216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Big Hits (High Tide & Green Grass) (0042288232216) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Big Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
(I Can't Get No) Satisfaction, The Last Time, As Tears Go By, Time Is On My Side, It's All Over Now, Tell Me, 19th Nervous Breakdown, Heart Of Stone, Get Off Of My Cloud, Not Fade Away, Good Times, Bad Times, Play With Fire
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
The Rolling Stones Remastered Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка

Big Hits (High Tide and Green Grass) — первый сборник британской рок-группы The Rolling Stones. Сборник вышел 28 марта в США и 4 ноября в Великобритании. Релизы отличаются обложками и списками композиций. Сборник содержит основные хиты самого раннего этапа творчества группы. Он вышел в конце марта 1966 года, после уже шести выпущенных группой альбомов. Критик из Allmusic считает, что это одна из самых величайших коллекций хитов, которые можно встретить. Он отмечает, что даже спустя 50 лет сборник приятен для прослушивания. В нём присутствуют песни разных жанров: баллады «Tell Me» и «As Tears Go By», широко известная «(I Can't Get No) Satisfaction» с элементами панк-музыки, ритмичные «It’s All Over Now» и «The Last Time», ритм-н-блюзовая «Time Is on My Side» и многое другое.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0042288232216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Big Hits (High Tide & Green Grass) (0042288232216) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Big Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
(I Can't Get No) Satisfaction, The Last Time, As Tears Go By, Time Is On My Side, It's All Over Now, Tell Me, 19th Nervous Breakdown, Heart Of Stone, Get Off Of My Cloud, Not Fade Away, Good Times, Bad Times, Play With Fire
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
The Rolling Stones Remastered Series
Страна производитель
Великобритания
Описание
Big Hits (High Tide and Green Grass) — первый сборник британской рок-группы The Rolling Stones. Сборник вышел 28 марта в США и 4 ноября в Великобритании. Релизы отличаются обложками и списками композиций. Сборник содержит основные хиты самого раннего этапа творчества группы. Он вышел в конце марта 1966 года, после уже шести выпущенных группой альбомов. Критик из Allmusic считает, что это одна из самых величайших коллекций хитов, которые можно встретить. Он отмечает, что даже спустя 50 лет сборник приятен для прослушивания. В нём присутствуют песни разных жанров: баллады «Tell Me» и «As Tears Go By», широко известная «(I Can't Get No) Satisfaction» с элементами панк-музыки, ритмичные «It’s All Over Now» и «The Last Time», ритм-н-блюзовая «Time Is on My Side» и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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