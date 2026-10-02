Sam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
Contours
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 402936
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6 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577248993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
Contours
Жанр
Jazz
Трек-лист
Point Of Many Returns, Dance Of The Tripedal, Euterpe, Mellifluous Cacaphony
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома американского саксофониста Сэма Риверса, вышедшего в 1967 году. Сэмюэль Риверс - выдающийся американский джазовый музыкант, композитор и бэнд-лидер. Начал играть джаз с начала 50-х, но известности добился только в середине 60-х с распространением фри-джаза. Играл на сопрано- и тенор-саксофоне, бас-кларнете, флейте, губной гармошке и фортепиано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577248993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
Contours
Жанр
Jazz
Трек-лист
Point Of Many Returns, Dance Of The Tripedal, Euterpe, Mellifluous Cacaphony
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Германия
Переиздание второго студийного альбома американского саксофониста Сэма Риверса, вышедшего в 1967 году. Сэмюэль Риверс - выдающийся американский джазовый музыкант, композитор и бэнд-лидер. Начал играть джаз с начала 50-х, но известности добился только в середине 60-х с распространением фри-джаза. Играл на сопрано- и тенор-саксофоне, бас-кларнете, флейте, губной гармошке и фортепиано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Sam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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