OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 402775
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб.
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Коллекция OST
Коллекция OST
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В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитOST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Who – I Am The Sea
|A2
|The Who – The Real Me
|A3
|The Who – I'm One
|A4
|The Who – 5.15
|A5
|The Who – Love Reign O'er Me
|B1
|The Who – Bell Boy
|B2
|The Who – I've Had Enough
|B3
|The Who – Helpless Dancer
|B4
|The Who – Doctor Jimmy
|C1
|The High Numbers – Zoot Suit
|C2
|Cross Section – Hi Heel Sneakers
|C3
|The Who – Get Out And Stay Out
|C4
|The Who – Four Faces
|C5
|The Who – Joker James
|C6
|The Who – The Punk And The Godfather
|D1
|James Brown – Night Train
|D2
|The Kingsmen – Louie Louie
|D3
|Booker T & The MG's – Green Onions
|D4
|The Cascades (2) – Rhythm Of The Rain
|D5
|The Chiffons – He's So Fine
|D6
|The Ronettes – Be My Baby
|D7
|The Crystals – Da Doo Ron Ron
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Who – I Am The Sea
|A2
|The Who – The Real Me
|A3
|The Who – I'm One
|A4
|The Who – 5.15
|A5
|The Who – Love Reign O'er Me
|B1
|The Who – Bell Boy
|B2
|The Who – I've Had Enough
|B3
|The Who – Helpless Dancer
|B4
|The Who – Doctor Jimmy
|C1
|The High Numbers – Zoot Suit
|C2
|Cross Section – Hi Heel Sneakers
|C3
|The Who – Get Out And Stay Out
|C4
|The Who – Four Faces
|C5
|The Who – Joker James
|C6
|The Who – The Punk And The Godfather
|D1
|James Brown – Night Train
|D2
|The Kingsmen – Louie Louie
|D3
|Booker T & The MG's – Green Onions
|D4
|The Cascades (2) – Rhythm Of The Rain
|D5
|The Chiffons – He's So Fine
|D6
|The Ronettes – Be My Baby
|D7
|The Crystals – Da Doo Ron Ron
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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