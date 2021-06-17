OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 402774
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0008811110314]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка
Track List
|A1a
|Tim Roth, Amanda Plummer – Pumpkin And Honey Bunny
|0:11
|A1b
|Dick Dale & His Del-Tones – Misirlou
|2:16
|A2
|Samuel L. Jackson, John Travolta – Royale With Cheese
|1:43
|A3
|Kool & The Gang – Jungle Boogie
|3:05
|A4
|Al Green – Let's Stay Together
|3:15
|A5
|The Tornadoes – Bustin' Surfboards
|2:27
|A6
|Ricky Nelson (2) – Lonesome Town
|2:13
|A7
|Dusty Springfield – Son Of A Preacher Man
|2:26
|A8a
|Maria De Medeiros, Bruce Willis – Zed's Dead, Baby
|0:12
|A8b
|The Centurians – Bullwinkle Part II
|2:18
|B1a
|Jerome Patrick Hoban – Jack Rabbit Slims Twist Contest
|0:32
|B1b
|Chuck Berry – You Never Can Tell
|2:40
|B2
|Urge Overkill – Girl, You'll Be A Woman Soon
|3:10
|B3
|Maria McKee – If Love Is A Red Dress (Hang Me In Rags)
|4:55
|B4a
|Peter Green, Duane Whitaker – Bring Out The Gimp
|0:08
|B4b
|The Revels – Comanche
|2:04
|B5
|The Statler Brothers – Flowers On The Wall
|2:23
|B6
|John Travolta, Samuel L. Jackson – Personality Goes A Long Way
|1:01
|B7
|The Lively Ones – Surf Rider
|3:19
|B8
|Samuel L. Jackson – Ezekiel 25:17
|0:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0008811110314]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1a
|Tim Roth, Amanda Plummer – Pumpkin And Honey Bunny
|0:11
|A1b
|Dick Dale & His Del-Tones – Misirlou
|2:16
|A2
|Samuel L. Jackson, John Travolta – Royale With Cheese
|1:43
|A3
|Kool & The Gang – Jungle Boogie
|3:05
|A4
|Al Green – Let's Stay Together
|3:15
|A5
|The Tornadoes – Bustin' Surfboards
|2:27
|A6
|Ricky Nelson (2) – Lonesome Town
|2:13
|A7
|Dusty Springfield – Son Of A Preacher Man
|2:26
|A8a
|Maria De Medeiros, Bruce Willis – Zed's Dead, Baby
|0:12
|A8b
|The Centurians – Bullwinkle Part II
|2:18
|B1a
|Jerome Patrick Hoban – Jack Rabbit Slims Twist Contest
|0:32
|B1b
|Chuck Berry – You Never Can Tell
|2:40
|B2
|Urge Overkill – Girl, You'll Be A Woman Soon
|3:10
|B3
|Maria McKee – If Love Is A Red Dress (Hang Me In Rags)
|4:55
|B4a
|Peter Green, Duane Whitaker – Bring Out The Gimp
|0:08
|B4b
|The Revels – Comanche
|2:04
|B5
|The Statler Brothers – Flowers On The Wall
|2:23
|B6
|John Travolta, Samuel L. Jackson – Personality Goes A Long Way
|1:01
|B7
|The Lively Ones – Surf Rider
|3:19
|B8
|Samuel L. Jackson – Ezekiel 25:17
|0:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Товар соответствует заявленному, заводская пленка не повреждена, царапин или дефектов нет. Альбом отличный, прекрасный подарок для ценителей фильмов Тарантино)
Недостатки:
нет
Комментарий:
Рекомендую
OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка
Достоинства:
Товар соответствует заявленному, заводская пленка не повреждена, царапин или дефектов нет. Альбом отличный, прекрасный подарок для ценителей фильмов Тарантино)
Недостатки:
нет
Комментарий:
Рекомендую