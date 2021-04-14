OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 402742
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Загружаем...
4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка
Track List
Awesome Mix Vol. 1
|A1
|Blue Swede – Hooked On A Feeling
|2:55
|A2
|Raspberries – Go All The Way
|3:23
|A3
|Norman Greenbaum – Spirit In The Sky
|4:04
|A4
|David Bowie – Moonage Daydream
|4:43
|A5
|Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love
|4:37
|A6
|The Jackson 5 – I Want You Back
|3:00
|B1
|10cc – I'm Not In Love
|6:06
|B2
|Redbone – Come And Get Your Love
|3:28
|B3
|The Runaways – Cherry Bomb
|2:20
|B4
|Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)
|4:39
|B5
|The Five Stairsteps – O-o-h Child
|3:16
|B6
|Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough
|2:3
Original Score By Tyler Bates
|C1
|Tyler Bates – The Final Battles Begins
|4:21
|C2
|Tyler Bates – Morag
|1:59
|C3
|Tyler Bates – Everyone’s An Idiot
|1:27
|C4
|Tyler Bates – What A Bunch Of A-Holes
|2:14
|C5
|Tyler Bates – Sacrifice
|3:20
|C6
|Tyler Bates – The New Meat
|0:35
|C7
|Tyler Bates – The Pod Chase
|3:55
|C8
|Tyler Bates – Don’t Mess With My Walkman
|0:44
|C9
|Tyler Bates – Losers (Bonus Track)
|2:39
|D1
|Tyler Bates – The Ballad Of The Nova Corps (Instrumental)
|1:49
|D2
|Tyler Bates – The Kyln Escape
|7:23
|D3
|Tyler Bates – Groot Spores
|1:11
|D4
|Tyler Bates – Guardians United
|2:46
|D5
|Tyler Bates – The Big Blast
|3:04
|D6
|Tyler Bates – Black Tears
|2:44
|D7
|Tyler Bates – A Nova Upgrade
|2:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Awesome Mix Vol. 1
|A1
|Blue Swede – Hooked On A Feeling
|2:55
|A2
|Raspberries – Go All The Way
|3:23
|A3
|Norman Greenbaum – Spirit In The Sky
|4:04
|A4
|David Bowie – Moonage Daydream
|4:43
|A5
|Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love
|4:37
|A6
|The Jackson 5 – I Want You Back
|3:00
|B1
|10cc – I'm Not In Love
|6:06
|B2
|Redbone – Come And Get Your Love
|3:28
|B3
|The Runaways – Cherry Bomb
|2:20
|B4
|Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)
|4:39
|B5
|The Five Stairsteps – O-o-h Child
|3:16
|B6
|Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough
|2:3
Original Score By Tyler Bates
|C1
|Tyler Bates – The Final Battles Begins
|4:21
|C2
|Tyler Bates – Morag
|1:59
|C3
|Tyler Bates – Everyone’s An Idiot
|1:27
|C4
|Tyler Bates – What A Bunch Of A-Holes
|2:14
|C5
|Tyler Bates – Sacrifice
|3:20
|C6
|Tyler Bates – The New Meat
|0:35
|C7
|Tyler Bates – The Pod Chase
|3:55
|C8
|Tyler Bates – Don’t Mess With My Walkman
|0:44
|C9
|Tyler Bates – Losers (Bonus Track)
|2:39
|D1
|Tyler Bates – The Ballad Of The Nova Corps (Instrumental)
|1:49
|D2
|Tyler Bates – The Kyln Escape
|7:23
|D3
|Tyler Bates – Groot Spores
|1:11
|D4
|Tyler Bates – Guardians United
|2:46
|D5
|Tyler Bates – The Big Blast
|3:04
|D6
|Tyler Bates – Black Tears
|2:44
|D7
|Tyler Bates – A Nova Upgrade
|2:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное качество звучания пластинки.
Недостатки:
Товар не соответствует описанию на сайте. Вместо заявленных цветных дисков, в упаковке два обычных черных.
Комментарий:
При покупке уточняйте характеристики товара.
OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное качество звучания пластинки.
Недостатки:
Товар не соответствует описанию на сайте. Вместо заявленных цветных дисков, в упаковке два обычных черных.
Комментарий:
При покупке уточняйте характеристики товара.