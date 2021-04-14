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OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка

1 Отзывы
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OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 5
OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка

Track List

Awesome Mix Vol. 1

A1Blue Swede – Hooked On A Feeling2:55
A2Raspberries – Go All The Way3:23
A3Norman Greenbaum – Spirit In The Sky4:04
A4David Bowie – Moonage Daydream4:43
A5Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love4:37
A6The Jackson 5 – I Want You Back3:00
B110cc – I'm Not In Love6:06
B2Redbone – Come And Get Your Love3:28
B3The Runaways – Cherry Bomb2:20
B4Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)4:39
B5The Five Stairsteps – O-o-h Child3:16
B6Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough2:3

Original Score By Tyler Bates

C1Tyler Bates – The Final Battles Begins4:21
C2Tyler Bates – Morag1:59
C3Tyler Bates – Everyone’s An Idiot1:27
C4Tyler Bates – What A Bunch Of A-Holes2:14
C5Tyler Bates – Sacrifice3:20
C6Tyler Bates – The New Meat0:35
C7Tyler Bates – The Pod Chase3:55
C8Tyler Bates – Don’t Mess With My Walkman0:44
C9Tyler Bates – Losers (Bonus Track)2:39
D1Tyler Bates – The Ballad Of The Nova Corps (Instrumental)1:49
D2Tyler Bates – The Kyln Escape7:23
D3Tyler Bates – Groot Spores1:11
D4Tyler Bates – Guardians United2:46
D5Tyler Bates – The Big Blast3:04
D6Tyler Bates – Black Tears2:44
D7Tyler Bates – A Nova Upgrade2:11

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка

14.04.2021
Алексей

Достоинства:
Отличное качество звучания пластинки.

Недостатки:
Товар не соответствует описанию на сайте. Вместо заявленных цветных дисков, в упаковке два обычных черных.

Комментарий:
При покупке уточняйте характеристики товара.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Awesome Mix Vol. 1

A1Blue Swede – Hooked On A Feeling2:55
A2Raspberries – Go All The Way3:23
A3Norman Greenbaum – Spirit In The Sky4:04
A4David Bowie – Moonage Daydream4:43
A5Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love4:37
A6The Jackson 5 – I Want You Back3:00
B110cc – I'm Not In Love6:06
B2Redbone – Come And Get Your Love3:28
B3The Runaways – Cherry Bomb2:20
B4Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)4:39
B5The Five Stairsteps – O-o-h Child3:16
B6Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough2:3

Original Score By Tyler Bates

C1Tyler Bates – The Final Battles Begins4:21
C2Tyler Bates – Morag1:59
C3Tyler Bates – Everyone’s An Idiot1:27
C4Tyler Bates – What A Bunch Of A-Holes2:14
C5Tyler Bates – Sacrifice3:20
C6Tyler Bates – The New Meat0:35
C7Tyler Bates – The Pod Chase3:55
C8Tyler Bates – Don’t Mess With My Walkman0:44
C9Tyler Bates – Losers (Bonus Track)2:39
D1Tyler Bates – The Ballad Of The Nova Corps (Instrumental)1:49
D2Tyler Bates – The Kyln Escape7:23
D3Tyler Bates – Groot Spores1:11
D4Tyler Bates – Guardians United2:46
D5Tyler Bates – The Big Blast3:04
D6Tyler Bates – Black Tears2:44
D7Tyler Bates – A Nova Upgrade2:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.04.2021
Алексей

Достоинства:
Отличное качество звучания пластинки.

Недостатки:
Товар не соответствует описанию на сайте. Вместо заявленных цветных дисков, в упаковке два обычных черных.

Комментарий:
При покупке уточняйте характеристики товара.


OST - Guardians Of The Galaxy (Deluxe) (0050087310882) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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