OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка
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Коллекция OST
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В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитOST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) ...
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В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитOST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (00500873...
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В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитOST - Guardians Of The Galaxy (Various Artists) (0050087316419) ...
Характеристики
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087368746) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra), Fox on the Run (Sweet), Lake Shore Drive (Aliotta Haynes Jeremiah), The Chain (Fleetwood Mac), Bring It on Home to Me (Sam Cooke), Southern Nights (Glen Campbell), My Sweet Lord (George Harrison), Brandy (You're a Fine Girl) [Looking Glass], Come a Little Bit Closer (Jay and the Americans), Wham Bam Shang-a-Lang (Silver), Surrender (Cheap Trick), Father and Son (Cat Stevens), Flash Light (Parliament), Guardians Inferno (The Sneepers feat. David Hasselhoff), Showtime A-Holes, Vs. The Abilisk, The Mantis Touch, Space Chase, Family History, Groot Expectations, Mammalian Bodies, Starhawk, Two-time-galaxy Savers, I Know Who You Are, Ego, Kraglin And Drax, The Expansion, Mary Poppins And The Rat, Gods, Dad, A Total Hasselhoff, Sisters, Guardians Of The Frickin Galaxy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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