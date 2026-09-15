OST - Guardians Of The Galaxy (Various Artists) (0050087316419) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 661426
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Доставка в Санкт-Петербурге
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087316419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hooked On A Feeling Блю Свиде, Go All The Way "The Raspberries", Spirit In The Sky Норман Гринбаум, Moonage Daydream Дэвид Боуи, Fooled Around And Fell In Love Элвин Бишоп, I Want You Back "The Jackson Five", I'm Not In Love "10 CC", Come And Get Your Love "Redbone", Cherry Bomb "The Runaways", Escape (The Pina Colada Song) Руперт Холмс, O-O-H Child "The Five Stairsteps", Ain't No Mountain High Enough Тамми Тэррелл
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy (Various Artists) (0050087316419) виниловая пластинка
Причина уценки: витринный образец, вскрыта упаковка;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Исполнитель:VARIOUS ARTISTS
- Жанр:Soundtrack
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087316419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Hooked On A Feeling Блю Свиде, Go All The Way "The Raspberries", Spirit In The Sky Норман Гринбаум, Moonage Daydream Дэвид Боуи, Fooled Around And Fell In Love Элвин Бишоп, I Want You Back "The Jackson Five", I'm Not In Love "10 CC", Come And Get Your Love "Redbone", Cherry Bomb "The Runaways", Escape (The Pina Colada Song) Руперт Холмс, O-O-H Child "The Five Stairsteps", Ain't No Mountain High Enough Тамми Тэррелл
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Причина уценки: витринный образец, вскрыта упаковка;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Исполнитель:VARIOUS ARTISTS
- Жанр:Soundtrack
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Guardians Of The Galaxy (Various Artists) (0050087316419) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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