OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 402746
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4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087373528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra, Fox On the Run - Sweet, Lake Shore Drive - Aliotta Haynes Jeremiah, The Chain - Fleetwood Mac, Bring It On Home to Me - Sam Cooke, Southern Nights - Glen Campbell, My Sweet Lord - George Harrison, Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass, Come a Little Bit Closer - Jay and The Americans, Wham Bang Shang-a-lang - Silver, Surrender - Cheap Trick, Father and Son - Cat Stevens
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky
|A2
|Sweet – Fox On The Run
|A3
|Aliotta Haynes Jeremiah – Lake Shore Drive
|A4
|Fleetwood Mac – The Chain
|A5
|Sam Cooke – Bring It On Home To Me
|A6
|Glen Campbell – Southern Nights
|A7
|George Harrison – My Sweet Lord
|B1
|Looking Glass – Brandy (You're A Fine Girl)
|B2
|Jay & The Americans – Come A Little Bit Closer
|B3
|Silver (10) – Wham Bam Shang-A-Lang
|B4
|Cheap Trick – Surrender
|B5
|Cat Stevens – Father And Son
|B6
|Parliament – Flash Light
|B7
|The Sneepers, David Hasselhoff – Guardians Inferno
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087373528]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra, Fox On the Run - Sweet, Lake Shore Drive - Aliotta Haynes Jeremiah, The Chain - Fleetwood Mac, Bring It On Home to Me - Sam Cooke, Southern Nights - Glen Campbell, My Sweet Lord - George Harrison, Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass, Come a Little Bit Closer - Jay and The Americans, Wham Bang Shang-a-lang - Silver, Surrender - Cheap Trick, Father and Son - Cat Stevens
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky
|A2
|Sweet – Fox On The Run
|A3
|Aliotta Haynes Jeremiah – Lake Shore Drive
|A4
|Fleetwood Mac – The Chain
|A5
|Sam Cooke – Bring It On Home To Me
|A6
|Glen Campbell – Southern Nights
|A7
|George Harrison – My Sweet Lord
|B1
|Looking Glass – Brandy (You're A Fine Girl)
|B2
|Jay & The Americans – Come A Little Bit Closer
|B3
|Silver (10) – Wham Bam Shang-A-Lang
|B4
|Cheap Trick – Surrender
|B5
|Cat Stevens – Father And Son
|B6
|Parliament – Flash Light
|B7
|The Sneepers, David Hasselhoff – Guardians Inferno
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 (Various Artists) (0050087373528) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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