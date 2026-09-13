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Американская готик-рок/пост-панк группа She Wants Revenge была основана в 2004 году Адамом Брейвином и Джастином Уорфилдом. Все их фирменные звуки, биты драм-машины, гитарные партии, увенчанные голосом Уорфилда, все это слилось воедино в их втором студийном альбоме "This Is Forever".

Американская готик-рок/пост-панк группа She Wants Revenge была основана в 2004 году Адамом Брейвином и Джастином Уорфилдом. Все их фирменные звуки, биты драм-машины, гитарные партии, увенчанные голосом Уорфилда, все это слилось воедино в их втором студийном альбоме "This Is Forever".

She Wants Revenge - This Is Forever (0600753957660) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.