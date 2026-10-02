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Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка

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Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 1
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 2
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 3
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 4
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 5
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 6
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Bad Witch
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 1
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 2
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 3
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 4
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 5
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 6
  • Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602567473367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Bad Witch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shit Mirror, Ahead Of Ourselves, Play The Goddamned Part, God Break Down The Door, Im Not From This World, Over And Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO THIRTY TWO, NIN – HALO 32
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка

Track List

A1Shit Mirror3:06
A2Ahead Of Ourselves3:31
A3Play The Goddamned Part4:50
B1God Break Down The Door4:16
B2Im Not From This World6:42
B3Over And Out7:50



Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails

Отзывы о товаре Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602567473367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Bad Witch
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shit Mirror, Ahead Of Ourselves, Play The Goddamned Part, God Break Down The Door, Im Not From This World, Over And Out
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO THIRTY TWO, NIN – HALO 32
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Shit Mirror3:06
A2Ahead Of Ourselves3:31
A3Play The Goddamned Part4:50
B1God Break Down The Door4:16
B2Im Not From This World6:42
B3Over And Out7:50


Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nine Inch Nails - Bad Witch (EP) (0602567473367) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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