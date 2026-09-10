Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
S&M2
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402592
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602508413155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
S&M2
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ecstasy of Gold, The Call of Ktulu, For Whom the Bell Tolls, The Day that Never Comes, The Memory Remains, Confusion, Moth Into Flame, The Outlaw Torn, No Leaf Clover, Halo on Fire, Intro to Scythian Suite, Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God and the Dance of the Dark Spirits, Intro to The Iron Foundry, The Iron Foundry, Opus 19, The Unforgiven III, All Within My Hands, (Anesthesia) - Pulling Teeth, Wherever I May Roam, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Ecstasy Of Gold
|A2
|The Call Of Ktulu
|A3
|For Whom The Bell Tolls
|B1
|The Day That Never Comes
|B2
|The Memory Remains
|B3
|Confusion
|C1
|Moth Into Flames
|C2
|The Outlaw Torn
|D1
|No Leaf Clover
|D2
|Halo On Fire
|E1
|Intro To Scythian Suite
|E2
|Scythian Suite, Opus 20 II
|E3
|Intro To The Iron Foundry
|E4
|The Iron Foundry, Opus 19
|E5
|The Unforgiven III
|F1
|All Within My Hands
|F2
|( Anesthesia ) - Pulling Teeth
|F3
|Wherever I may Roam
|G1
|One
|G2
|Master Of Puppets
|H1
|Nothing Else Matters
|H2
|Enter Sandman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитThe Beatles - 1962-1966 (Half Speed) (coloured) (0602455920706) ...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитHootie & The Blowfish - Cracked Rear View (Analogue) (0753088753...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитSuper Trio - Super Standard (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (45...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (45800511...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEddie Higgins - Don't Smoke In Bed (Audiophile, Hyper Magnum Sou...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитNicki Parrott - The Look Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитNicki Parrott - Yesterday Once More (The Carpenters Song Book) (...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитPharoah Sanders - Creator Has A Master Plan (Audiophile, Hyper M...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEmil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитEddie Higgins & Scott Hamilton - My Foolish Heart (Audiophile, H...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитFrank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитPaysage D'Hiver - Die Berge (0884388871762) виниловая пластинка
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602508413155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
S&M2
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ecstasy of Gold, The Call of Ktulu, For Whom the Bell Tolls, The Day that Never Comes, The Memory Remains, Confusion, Moth Into Flame, The Outlaw Torn, No Leaf Clover, Halo on Fire, Intro to Scythian Suite, Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God and the Dance of the Dark Spirits, Intro to The Iron Foundry, The Iron Foundry, Opus 19, The Unforgiven III, All Within My Hands, (Anesthesia) - Pulling Teeth, Wherever I May Roam, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Ecstasy Of Gold
|A2
|The Call Of Ktulu
|A3
|For Whom The Bell Tolls
|B1
|The Day That Never Comes
|B2
|The Memory Remains
|B3
|Confusion
|C1
|Moth Into Flames
|C2
|The Outlaw Torn
|D1
|No Leaf Clover
|D2
|Halo On Fire
|E1
|Intro To Scythian Suite
|E2
|Scythian Suite, Opus 20 II
|E3
|Intro To The Iron Foundry
|E4
|The Iron Foundry, Opus 19
|E5
|The Unforgiven III
|F1
|All Within My Hands
|F2
|( Anesthesia ) - Pulling Teeth
|F3
|Wherever I may Roam
|G1
|One
|G2
|Master Of Puppets
|H1
|Nothing Else Matters
|H2
|Enter Sandman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка