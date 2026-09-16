Cerrone - IV, VII, Give Me Remixes (Box) (5060421560809) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
Give Me Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб.
В наличии
Код товара: 699185
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11 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421560809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
Give Me Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Je Suis Music, Rocket In The Pocket, Look For Love, Music Of Life, Hooked On You, My Look, Letter To My Mother, Someone To Love, You Are The One, Cherry Tree, Took Me So Long, Love In "C" Minor (Dimitri From Paris Remix), Hooked On You (The Reflex Revision), Je Suis Music (L'Imp?ratrice Remix), Dr Doo-Dah (Sacha Mambo 'Jungle' Adjustment), Music Of Life (Alan Braxe Remix), Cerrone's Paradise (Joey Negro Remix), Give Me Love (Frankie Knuckles Remix), Supernature (Kevin Saunderson Remix), Misunder
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Cerrone - IV, VII, Give Me Remixes (Box) (5060421560809) виниловая пластинка
Наряду с Нилом Роджерсом и Джорджио Мородером, Серроне считается одним из самых влиятельных продюсеров диско всех времен. Теперь его полное творчество переиздается в виде великолепного лимитированного бокс-сета, включающего 4 виниловые пластинки (две из них цветные), 3 компакт-диска и постер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421560809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
Give Me Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Je Suis Music, Rocket In The Pocket, Look For Love, Music Of Life, Hooked On You, My Look, Letter To My Mother, Someone To Love, You Are The One, Cherry Tree, Took Me So Long, Love In "C" Minor (Dimitri From Paris Remix), Hooked On You (The Reflex Revision), Je Suis Music (L'Imp?ratrice Remix), Dr Doo-Dah (Sacha Mambo 'Jungle' Adjustment), Music Of Life (Alan Braxe Remix), Cerrone's Paradise (Joey Negro Remix), Give Me Love (Frankie Knuckles Remix), Supernature (Kevin Saunderson Remix), Misunder
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
Франция
Наряду с Нилом Роджерсом и Джорджио Мородером, Серроне считается одним из самых влиятельных продюсеров диско всех времен. Теперь его полное творчество переиздается в виде великолепного лимитированного бокс-сета, включающего 4 виниловые пластинки (две из них цветные), 3 компакт-диска и постер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Cerrone - IV, VII, Give Me Remixes (Box) (5060421560809) виниловая пластинка - по цене 11710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cerrone - IV, VII, Give Me Remixes (Box) (5060421560809) виниловая пластинка