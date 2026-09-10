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Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 1
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 2
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 3
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 4
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 5
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 6
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 7
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 8
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 9
Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 1
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 2
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 3
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 4
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 5
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 6
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 7
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 8
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 9
  • Виниловая пластинка Metallica, Reload (0731453640917) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402590
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка

Track List

A1Fuel4:29
A2The Memory Remains4:39
A3Devil's Dance5:18
A4The Unforgiven II6:36
B1Better Than You5:21
B2Slither5:13
B3Carpe Diem Baby6:12
C1Bad Seed4:05
C2Where The Wild Things Are6:54
C3Prince Charming6:05
D1Low Man's Lyric7:37
D2Attitude5:16
D3Fixxxer8:14

Отзывы о товаре Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Fuel4:29
A2The Memory Remains4:39
A3Devil's Dance5:18
A4The Unforgiven II6:36
B1Better Than You5:21
B2Slither5:13
B3Carpe Diem Baby6:12
C1Bad Seed4:05
C2Where The Wild Things Are6:54
C3Prince Charming6:05
D1Low Man's Lyric7:37
D2Attitude5:16
D3Fixxxer8:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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