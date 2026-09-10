Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402590
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Fuel
|4:29
|A2
|The Memory Remains
|4:39
|A3
|Devil's Dance
|5:18
|A4
|The Unforgiven II
|6:36
|B1
|Better Than You
|5:21
|B2
|Slither
|5:13
|B3
|Carpe Diem Baby
|6:12
|C1
|Bad Seed
|4:05
|C2
|Where The Wild Things Are
|6:54
|C3
|Prince Charming
|6:05
|D1
|Low Man's Lyric
|7:37
|D2
|Attitude
|5:16
|D3
|Fixxxer
|8:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Fuel
|4:29
|A2
|The Memory Remains
|4:39
|A3
|Devil's Dance
|5:18
|A4
|The Unforgiven II
|6:36
|B1
|Better Than You
|5:21
|B2
|Slither
|5:13
|B3
|Carpe Diem Baby
|6:12
|C1
|Bad Seed
|4:05
|C2
|Where The Wild Things Are
|6:54
|C3
|Prince Charming
|6:05
|D1
|Low Man's Lyric
|7:37
|D2
|Attitude
|5:16
|D3
|Fixxxer
|8:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Metallica - Reload (0731453640917) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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