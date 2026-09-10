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Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка

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Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Master Of Puppets
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402588
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557382594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Master Of Puppets
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Battery, Master Of Puppets, The Thing That Should Not Be, Welcome Home (Sanitarium), Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion, Damage, Inc
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка

Track List

A1Battery5:12
A2Master Of Puppets8:35
A3The Thing That Should Not Be6:36
A4Welcome Home (Sanitarium)6:27
B1Disposable Heroes8:16
B2Leper Messiah5:40
B3Orion8:27
B4Damage, Inc.5:32



Теги товара: Metallica

Отзывы о товаре Metallica - Master Of Puppets (0602557382594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557382594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Master Of Puppets
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Battery, Master Of Puppets, The Thing That Should Not Be, Welcome Home (Sanitarium), Disposable Heroes, Leper Messiah, Orion, Damage, Inc
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Battery5:12
A2Master Of Puppets8:35
A3The Thing That Should Not Be6:36
A4Welcome Home (Sanitarium)6:27
B1Disposable Heroes8:16
B2Leper Messiah5:40
B3Orion8:27
B4Damage, Inc.5:32


Теги товара: Metallica
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