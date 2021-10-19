Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Ram
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402548
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567656]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Ram
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Too Many People
|A2
|3 Legs
|A3
|Ram On
|A4
|Dear Boy
|A5
|Uncle Albert / Admiral Halsey
|A6
|Smile Away
|B1
|Heart Of The Country
|B2
|Monkberry Moon Delight
|B3
|Eat At Home
|B4
|Long Haired Lady
|B5
|Ram On
|B6
|The Back Seat Of My Car
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567656]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Ram
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Too Many People
|A2
|3 Legs
|A3
|Ram On
|A4
|Dear Boy
|A5
|Uncle Albert / Admiral Halsey
|A6
|Smile Away
|B1
|Heart Of The Country
|B2
|Monkberry Moon Delight
|B3
|Eat At Home
|B4
|Long Haired Lady
|B5
|Ram On
|B6
|The Back Seat Of My Car
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Достоинства:
Качественное переиздание второго сольного альбома Пола Маккартни Ram 1971 года. Хорошее звучание диска, прослушиваются мельчайшие подробности записи. Ни треска, ни шума нет. Сам диск - ровный, тяжёловесный, 180 грамм.
Внешний конверт - gatefold, из плотного картона, глянцевый снаружи и внутри разворота, с фотографиями Пола, Линды и барана. Также есть вкладыш, на одной стороне которого - фото Пола и Линды, на другой - тексты песен (желающие могут подпевать Полу).
Содержание альбома, музыка и исполнение.
Самая низкая цена в Котофото.
Недостатки:
Бумажные внутренние конверты.
Комментарий:
Коллекция дисков Пола Маккартни понемногу пополняется новыми альбомами. На сей раз - это Ram. Насколько я понял по информации на обложке, это ремастер 2012 года, выпуск 2017 года.
Недолго мучали сомнения о необходимости покупки диска, цена в Котофото победила. Покупкой доволен, всё сделано очень качественно.
Надо сказать, что в других интернет-магазинах в продаже есть 2-дисковое издание этого альбома с бонусами и с более высокой ценой. Но бонусы мне не нужны и платить лишние деньги нет желания.
В этом году вышло ещё одно издание, в честь 50-летия альбома, ремастерированное по технологии Half Speed Vinyl Remaster, но, учитывая высокое качество данного, 2017 года, издания, сомнительно, что по качеству звучания новое, юбилейное издание будет лучше, ведь ещё и студийная запись одна и та же.
Диск сделан в Германии.
Достоинства:
Да это шикарный 180 гр винил , сделан в германии .Все как в 1971 вкладка , разворот .Толстенный картон конверта ! Музыка Поля для души и от души .
Недостатки:
Думал пятак будет от APPLE , но нет - желтая скромность
Комментарий:
Звук на уровне - студия ABBEY ROAD
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественное переиздание второго сольного альбома Пола Маккартни Ram 1971 года. Хорошее звучание диска, прослушиваются мельчайшие подробности записи. Ни треска, ни шума нет. Сам диск - ровный, тяжёловесный, 180 грамм.
Внешний конверт - gatefold, из плотного картона, глянцевый снаружи и внутри разворота, с фотографиями Пола, Линды и барана. Также есть вкладыш, на одной стороне которого - фото Пола и Линды, на другой - тексты песен (желающие могут подпевать Полу).
Содержание альбома, музыка и исполнение.
Самая низкая цена в Котофото.
Недостатки:
Бумажные внутренние конверты.
Комментарий:
Коллекция дисков Пола Маккартни понемногу пополняется новыми альбомами. На сей раз - это Ram. Насколько я понял по информации на обложке, это ремастер 2012 года, выпуск 2017 года.
Недолго мучали сомнения о необходимости покупки диска, цена в Котофото победила. Покупкой доволен, всё сделано очень качественно.
Надо сказать, что в других интернет-магазинах в продаже есть 2-дисковое издание этого альбома с бонусами и с более высокой ценой. Но бонусы мне не нужны и платить лишние деньги нет желания.
В этом году вышло ещё одно издание, в честь 50-летия альбома, ремастерированное по технологии Half Speed Vinyl Remaster, но, учитывая высокое качество данного, 2017 года, издания, сомнительно, что по качеству звучания новое, юбилейное издание будет лучше, ведь ещё и студийная запись одна и та же.
Диск сделан в Германии.
Достоинства:
Да это шикарный 180 гр винил , сделан в германии .Все как в 1971 вкладка , разворот .Толстенный картон конверта ! Музыка Поля для души и от души .
Недостатки:
Думал пятак будет от APPLE , но нет - желтая скромность
Комментарий:
Звук на уровне - студия ABBEY ROAD