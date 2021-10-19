Top.Mail.Ru
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 6
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 7
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 8
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 9
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 10
Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Ram
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 10
  • Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402548
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567656]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Ram
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка

Track List

A1Too Many People
A23 Legs
A3Ram On
A4Dear Boy
A5Uncle Albert / Admiral Halsey
A6Smile Away
B1Heart Of The Country
B2Monkberry Moon Delight
B3Eat At Home
B4Long Haired Lady
B5Ram On
B6The Back Seat Of My Car



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка

19.10.2021
Юрий

Достоинства:
Качественное переиздание второго сольного альбома Пола Маккартни Ram 1971 года. Хорошее звучание диска, прослушиваются мельчайшие подробности записи. Ни треска, ни шума нет. Сам диск - ровный, тяжёловесный, 180 грамм.
Внешний конверт - gatefold, из плотного картона, глянцевый снаружи и внутри разворота, с фотографиями Пола, Линды и барана. Также есть вкладыш, на одной стороне которого - фото Пола и Линды, на другой - тексты песен (желающие могут подпевать Полу).
Содержание альбома, музыка и исполнение.
Самая низкая цена в Котофото.

Недостатки:
Бумажные внутренние конверты.

Комментарий:
Коллекция дисков Пола Маккартни понемногу пополняется новыми альбомами. На сей раз - это Ram. Насколько я понял по информации на обложке, это ремастер 2012 года, выпуск 2017 года.
Недолго мучали сомнения о необходимости покупки диска, цена в Котофото победила. Покупкой доволен, всё сделано очень качественно.
Надо сказать, что в других интернет-магазинах в продаже есть 2-дисковое издание этого альбома с бонусами и с более высокой ценой. Но бонусы мне не нужны и платить лишние деньги нет желания.
В этом году вышло ещё одно издание, в честь 50-летия альбома, ремастерированное по технологии Half Speed Vinyl Remaster, но, учитывая высокое качество данного, 2017 года, издания, сомнительно, что по качеству звучания новое, юбилейное издание будет лучше, ведь ещё и студийная запись одна и та же.
Диск сделан в Германии.
16.10.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Да это шикарный 180 гр винил , сделан в германии .Все как в 1971 вкладка , разворот .Толстенный картон конверта ! Музыка Поля для души и от души .

Недостатки:
Думал пятак будет от APPLE , но нет - желтая скромность

Комментарий:
Звук на уровне - студия ABBEY ROAD



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567656]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Ram
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Too Many People
A23 Legs
A3Ram On
A4Dear Boy
A5Uncle Albert / Admiral Halsey
A6Smile Away
B1Heart Of The Country
B2Monkberry Moon Delight
B3Eat At Home
B4Long Haired Lady
B5Ram On
B6The Back Seat Of My Car


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.10.2021
Юрий

Достоинства:
Качественное переиздание второго сольного альбома Пола Маккартни Ram 1971 года. Хорошее звучание диска, прослушиваются мельчайшие подробности записи. Ни треска, ни шума нет. Сам диск - ровный, тяжёловесный, 180 грамм.
Внешний конверт - gatefold, из плотного картона, глянцевый снаружи и внутри разворота, с фотографиями Пола, Линды и барана. Также есть вкладыш, на одной стороне которого - фото Пола и Линды, на другой - тексты песен (желающие могут подпевать Полу).
Содержание альбома, музыка и исполнение.
Самая низкая цена в Котофото.

Недостатки:
Бумажные внутренние конверты.

Комментарий:
Коллекция дисков Пола Маккартни понемногу пополняется новыми альбомами. На сей раз - это Ram. Насколько я понял по информации на обложке, это ремастер 2012 года, выпуск 2017 года.
Недолго мучали сомнения о необходимости покупки диска, цена в Котофото победила. Покупкой доволен, всё сделано очень качественно.
Надо сказать, что в других интернет-магазинах в продаже есть 2-дисковое издание этого альбома с бонусами и с более высокой ценой. Но бонусы мне не нужны и платить лишние деньги нет желания.
В этом году вышло ещё одно издание, в честь 50-летия альбома, ремастерированное по технологии Half Speed Vinyl Remaster, но, учитывая высокое качество данного, 2017 года, издания, сомнительно, что по качеству звучания новое, юбилейное издание будет лучше, ведь ещё и студийная запись одна и та же.
Диск сделан в Германии.
16.10.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Да это шикарный 180 гр винил , сделан в германии .Все как в 1971 вкладка , разворот .Толстенный картон конверта ! Музыка Поля для души и от души .

Недостатки:
Думал пятак будет от APPLE , но нет - желтая скромность

Комментарий:
Звук на уровне - студия ABBEY ROAD


Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...