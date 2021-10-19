Paul McCartney, Ram (0602557567656) виниловая пластинка

Юрий



Качественное переиздание второго сольного альбома Пола Маккартни Ram 1971 года. Хорошее звучание диска, прослушиваются мельчайшие подробности записи. Ни треска, ни шума нет. Сам диск - ровный, тяжёловесный, 180 грамм.Внешний конверт - gatefold, из плотного картона, глянцевый снаружи и внутри разворота, с фотографиями Пола, Линды и барана. Также есть вкладыш, на одной стороне которого - фото Пола и Линды, на другой - тексты песен (желающие могут подпевать Полу).Содержание альбома, музыка и исполнение.Самая низкая цена в Котофото.Бумажные внутренние конверты.Коллекция дисков Пола Маккартни понемногу пополняется новыми альбомами. На сей раз - это Ram. Насколько я понял по информации на обложке, это ремастер 2012 года, выпуск 2017 года.Недолго мучали сомнения о необходимости покупки диска, цена в Котофото победила. Покупкой доволен, всё сделано очень качественно.Надо сказать, что в других интернет-магазинах в продаже есть 2-дисковое издание этого альбома с бонусами и с более высокой ценой. Но бонусы мне не нужны и платить лишние деньги нет желания.В этом году вышло ещё одно издание, в честь 50-летия альбома, ремастерированное по технологии Half Speed Vinyl Remaster, но, учитывая высокое качество данного, 2017 года, издания, сомнительно, что по качеству звучания новое, юбилейное издание будет лучше, ведь ещё и студийная запись одна и та же.Диск сделан в Германии.