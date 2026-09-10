Lenny Kravitz - Circus (0602567622260) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lenny Kravitz - Circus (0602567622260) виниловая пластинка
Ремастрированное переиздание четвертого студийного альбома 1995 года Circus . Альбом занял 10-ю строчку в музыкальном чарте Billboard 200 и 5-е место в UK Album Chart. В марте 2008 года альбом был продан в размере 534 000 копий в США. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Lenny Kravitz родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
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