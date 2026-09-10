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Lenny Kravitz - Circus (0602567622260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lenny Kravitz - Circus (0602567622260) виниловая пластинка

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Lenny Kravitz - Circus (0602567622260) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402432
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Коллекция Kravitz, Lenny
filter_none Товар входит в коллекцию Kravitz, Lenny

Коллекция Kravitz, Lenny


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lenny Kravitz - Circus (0602567622260) виниловая пластинка

Ремастрированное переиздание четвертого студийного альбома 1995 года Circus . Альбом занял 10-ю строчку в музыкальном чарте Billboard 200 и 5-е место в UK Album Chart. В марте 2008 года альбом был продан в размере 534 000 копий в США. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Lenny Kravitz родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастрированное переиздание четвертого студийного альбома 1995 года Circus . Альбом занял 10-ю строчку в музыкальном чарте Billboard 200 и 5-е место в UK Album Chart. В марте 2008 года альбом был продан в размере 534 000 копий в США. Американский мультиинструменталист, автор и исполнитель песен Lenny Kravitz родился в 1964 году в Нью-Йорке. С 1999 по 2002 годы музыкант четыре раза номинировался и выигрывал Грэмми как Лучший мужской рок-вокалист, а по версии канала VH1 он находится на 93 строке в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. В мире распродано порядка 20 миллионов копий альбомов Ленни Кравица. Помимо музыки, он иногда снимается в кино, а самой заметной ролью стал персонаж Цинна в Голодных играх.
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