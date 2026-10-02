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Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка

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Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Revival
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Eminem
filter_none Товар входит в коллекцию Eminem

Коллекция Eminem


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602567235552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Revival
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walk On Water, Believe, Chlorasiptic Ft Phresher, Untouchable, River, Remind Me, Revival, Like Home, Bad Husband, Tragic Endings, Framed, Nowhere Fast, Heat, Offended, Need Me, In Your Head, Castle, Arose
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка

«Revival» - девятый студийный альбом американского рэпера Эминема, выпущенный 15 декабря 2017 года на лейблах Aftermath Entertainment, Shady Records и Interscope Records. Уже спустя месяц после выхода, альбом достиг 1-го места в чарте UK Albums, став восьмым подряд альбомом Эминема, добравшимся до вершины этого чарта. Альбом был записан с 2016 по 2017 год на разных звукозаписывающих студиях. Производством занимались продюсеры, такие как Рик Рубин и Скайлар Грей, сам Эминем и исполнительный продюсер Dr.Dre. На альбоме присутствуют такие гости, как Beyonce, Phresher, Эд Ширан, Алиша Киз, X Ambassadors, Grey, Kehlani и P!nk. Первый сингл с альбома под названием «Walk On Water», записанный совместно с Beynce, вышел 10 ноября. Трек «Untouchable» вышел 8 декабря, за неделю до выхода альбома. Издание на двойном черном виниле. Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под сценическим псевдонимом Эминем и альтер-эго Слим Шейди - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр. Помимо сольной карьеры, Маршалл также состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов. Этот же журнал провозгласил его Королём хип-хопа. Если считать и студийные работы его групп, то у Эминема имеется 11 альбомов, которые достигали первой строчки в Billboard 200. Как сольный артист, Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.

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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602567235552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Revival
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walk On Water, Believe, Chlorasiptic Ft Phresher, Untouchable, River, Remind Me, Revival, Like Home, Bad Husband, Tragic Endings, Framed, Nowhere Fast, Heat, Offended, Need Me, In Your Head, Castle, Arose
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Revival» - девятый студийный альбом американского рэпера Эминема, выпущенный 15 декабря 2017 года на лейблах Aftermath Entertainment, Shady Records и Interscope Records. Уже спустя месяц после выхода, альбом достиг 1-го места в чарте UK Albums, став восьмым подряд альбомом Эминема, добравшимся до вершины этого чарта. Альбом был записан с 2016 по 2017 год на разных звукозаписывающих студиях. Производством занимались продюсеры, такие как Рик Рубин и Скайлар Грей, сам Эминем и исполнительный продюсер Dr.Dre. На альбоме присутствуют такие гости, как Beyonce, Phresher, Эд Ширан, Алиша Киз, X Ambassadors, Grey, Kehlani и P!nk. Первый сингл с альбома под названием «Walk On Water», записанный совместно с Beynce, вышел 10 ноября. Трек «Untouchable» вышел 8 декабря, за неделю до выхода альбома. Издание на двойном черном виниле. Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под сценическим псевдонимом Эминем и альтер-эго Слим Шейди - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр. Помимо сольной карьеры, Маршалл также состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов. Этот же журнал провозгласил его Королём хип-хопа. Если считать и студийные работы его групп, то у Эминема имеется 11 альбомов, которые достигали первой строчки в Billboard 200. Как сольный артист, Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.
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Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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