Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401959
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Survival
|2:16
|A2
|Nonstop
|3:59
|A3
|Elevate
|3:05
|A4
|Emotionless
|5:02
|A5
|God's Plan
|3:19
|A6
|I'm Upset
|3:34
|B1
|8 Out Of 10
|3:16
|B2
|Mob Ties
|3:25
|B3
|Can't Take A Joke
|2:44
|B4
|Sandra's Rose
|3:36
|B5
|Talk Up
|3:43
|B6
|Is There More
|3:47
|C1
|Peak
|3:26
|C2
|Summer Games
|4:08
|C3
|Jaded
|4:22
|C4
|Nice For What
|3:31
|C5
|Finesse
|3:02
|C6
|Ratchet Happy Birthday
|3:27
|C7
|That's How You Feel
|2:38
|D1
|Blue Tint
|2:43
|D2
|In My Feelings
|3:38
|D3
|Don't Matter to Me
|4:06
|D4
|After Dark
|4:50
|D5
|Final Fantasy
|3:40
|D6
|March 14
|5:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Survival
|2:16
|A2
|Nonstop
|3:59
|A3
|Elevate
|3:05
|A4
|Emotionless
|5:02
|A5
|God's Plan
|3:19
|A6
|I'm Upset
|3:34
|B1
|8 Out Of 10
|3:16
|B2
|Mob Ties
|3:25
|B3
|Can't Take A Joke
|2:44
|B4
|Sandra's Rose
|3:36
|B5
|Talk Up
|3:43
|B6
|Is There More
|3:47
|C1
|Peak
|3:26
|C2
|Summer Games
|4:08
|C3
|Jaded
|4:22
|C4
|Nice For What
|3:31
|C5
|Finesse
|3:02
|C6
|Ratchet Happy Birthday
|3:27
|C7
|That's How You Feel
|2:38
|D1
|Blue Tint
|2:43
|D2
|In My Feelings
|3:38
|D3
|Don't Matter to Me
|4:06
|D4
|After Dark
|4:50
|D5
|Final Fantasy
|3:40
|D6
|March 14
|5:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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