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The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка

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The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 10
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 11
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 12
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 13
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 14
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 15
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 16
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 17
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 18
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 19
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 20
The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Disintegration
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 13
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 14
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 15
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 16
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 17
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 18
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 19
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 20
  • The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401887
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753245637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Disintegration
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Plainsong, Pictures Of You, Closedown, Lovesong, Last Dance, Lullaby, Fascination Street, Prayers For Rain, The Same Deep Water As You, Disintegration, Homesick, Untitled
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка

Track List

A1Plainsong5:15
A2Pictures Of You7:28
A3Closedown4:21
B1Lovesong3:30
B2Last Dance4:47
B3Lullaby4:12
B4Fascination Street5:16
C1Prayers For Rain6:07
C2The Same Deep Water As You9:22
D1Disintegration8:23
D2Homesick7:09
D3Untitled6:30



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Disintegration (0600753245637) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753245637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Disintegration
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Plainsong, Pictures Of You, Closedown, Lovesong, Last Dance, Lullaby, Fascination Street, Prayers For Rain, The Same Deep Water As You, Disintegration, Homesick, Untitled
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Plainsong5:15
A2Pictures Of You7:28
A3Closedown4:21
B1Lovesong3:30
B2Last Dance4:47
B3Lullaby4:12
B4Fascination Street5:16
C1Prayers For Rain6:07
C2The Same Deep Water As You9:22
D1Disintegration8:23
D2Homesick7:09
D3Untitled6:30


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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