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ABBA, Ring Ring (0602527346472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ABBA, Ring Ring (0602527346472) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка ABBA, Ring Ring (0602527346472) - фото 1
Виниловая пластинка ABBA, Ring Ring (0602527346472) - фото 2
Виниловая пластинка ABBA, Ring Ring (0602527346472) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка ABBA, Ring Ring (0602527346472) - фото 1
  • Виниловая пластинка ABBA, Ring Ring (0602527346472) - фото 2
  • Виниловая пластинка ABBA, Ring Ring (0602527346472) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401563
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Коллекция ABBA
filter_none Товар входит в коллекцию ABBA

Коллекция ABBA


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA, Ring Ring (0602527346472) виниловая пластинка

Ring Ring — дебютный студийный альбом шведской группы ABBA, изначально известной как Bj?rn &amp; Benny, Agnetha &amp; Frida. Он был выпущен в Скандинавии 26 марта 1973 года, а затем на ограниченном количестве других территорий, включая Западную Германию, Австралию, Южную Африку и Мексику, через Polar Music. Альбом возглавил чарты в Бельгии и имел большой успех в Нидерландах, Норвегии и Южной Африке.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ring Ring — дебютный студийный альбом шведской группы ABBA, изначально известной как Bj?rn &amp; Benny, Agnetha &amp; Frida. Он был выпущен в Скандинавии 26 марта 1973 года, а затем на ограниченном количестве других территорий, включая Западную Германию, Австралию, Южную Африку и Мексику, через Polar Music. Альбом возглавил чарты в Бельгии и имел большой успех в Нидерландах, Норвегии и Южной Африке.
Самовывоз
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Отзывы


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