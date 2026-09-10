Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Western Digital Gold 3.84Tb (WDS384T1D0D) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Western Digital Gold 3.84Tb (WDS384T1D0D)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Western Digital Gold 3.84Tb (WDS384T1D0D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401485
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Gold 3.84Tb (WDS384T1D0D)

Мощь технологии NVMe для повышения производительности корпоративной системы и продуктивности работы. Твердотельные накопители WD Gold NVMe SSD разной емкости для решения задач, стоящих перед компанией, можно использовать отдельно или вместе с жесткими дисками WD Gold, а также с другими жесткими дисками,тобы обеспечить надежную работу при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Gold 3.84Tb (WDS384T1D0D)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Описание
Мощь технологии NVMe для повышения производительности корпоративной системы и продуктивности работы. Твердотельные накопители WD Gold NVMe SSD разной емкости для решения задач, стоящих перед компанией, можно использовать отдельно или вместе с жесткими дисками WD Gold, а также с другими жесткими дисками,тобы обеспечить надежную работу при высоких нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Western Digital Gold 3.84Tb (WDS384T1D0D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...