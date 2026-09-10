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Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный

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Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото 1
Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото 2
Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото 1
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото 2
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398507
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
20

Описание товара Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный

Сanvio Gaming, который даст возможность расширять вашу библиотеку игр удобнее, чем когда-либо раньше. Этот портативный жесткий диск призван оптимизировать ваши игровые процессы за счет высвобождения пространства на игровой консоли, чтобы вы могли спокойно расширять свою библиотеку по мере роста ваших игровых компетенций.

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Сanvio Gaming, который даст возможность расширять вашу библиотеку игр удобнее, чем когда-либо раньше. Этот портативный жесткий диск призван оптимизировать ваши игровые процессы за счет высвобождения пространства на игровой консоли, чтобы вы могли спокойно расширять свою библиотеку по мере роста ваших игровых компетенций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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