Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398507
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
20
Описание товара Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный
Сanvio Gaming, который даст возможность расширять вашу библиотеку игр удобнее, чем когда-либо раньше. Этот портативный жесткий диск призван оптимизировать ваши игровые процессы за счет высвобождения пространства на игровой консоли, чтобы вы могли спокойно расширять свою библиотеку по мере роста ваших игровых компетенций.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Сanvio Gaming, который даст возможность расширять вашу библиотеку игр удобнее, чем когда-либо раньше. Этот портативный жесткий диск призван оптимизировать ваши игровые процессы за счет высвобождения пространства на игровой консоли, чтобы вы могли спокойно расширять свою библиотеку по мере роста ваших игровых компетенций.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 2Tb (HDTX120EK3AA) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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