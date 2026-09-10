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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.
1 411
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394953
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Описание товара Конструктор "Зоопарк" 117 деталей в мешке Полесье 0811
Создать свой мини-зоопарк и ухаживать за животными возможно с конструктором от фабрики «Полесье» «Зоопарк». Яркие детали игрушки позволят строить вольеры с кормушками для зверей, сажать пальмы и соединять фигурки экзотических животных зоопарка. Игра с конструктором способствует развитию фантазии и речи малыша, его творческих способностей, самостоятельности, логического мышления. В комплекте 117 элементов разных форм и размеров. С данной серией совместимы другие серии конструкторов фабрики «Полесье»: Фермер, Семья, Луна-парк, Флора и Смешарики. Это позволяет комбинировать конструкторы и создавать ещё более интересные композиции.
Создать свой мини-зоопарк и ухаживать за животными возможно с конструктором от фабрики «Полесье» «Зоопарк». Яркие детали игрушки позволят строить вольеры с кормушками для зверей, сажать пальмы и соединять фигурки экзотических животных зоопарка. Игра с конструктором способствует развитию фантазии и речи малыша, его творческих способностей, самостоятельности, логического мышления. В комплекте 117 элементов разных форм и размеров. С данной серией совместимы другие серии конструкторов фабрики «Полесье»: Фермер, Семья, Луна-парк, Флора и Смешарики. Это позволяет комбинировать конструкторы и создавать ещё более интересные композиции.
Конструктор "Зоопарк" 117 деталей в мешке Полесье 0811 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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