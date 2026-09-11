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Конструктор Ракета "Домик №1" салатово-красный арт.Р3108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Ракета "Домик №1" салатово-красный арт.Р3108

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Конструктор Ракета &quot;Домик №1&quot; салатово-красный арт.Р3108 - фото 1
Конструктор Ракета &quot;Домик №1&quot; салатово-красный арт.Р3108 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Ракета &quot;Домик №1&quot; салатово-красный арт.Р3108 - фото 1
  • Конструктор Ракета &quot;Домик №1&quot; салатово-красный арт.Р3108 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
910 руб.  1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527750
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Характеристики

Бренд
Ракета
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
элементы конструктора, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
600

Описание товара Конструктор Ракета "Домик №1" салатово-красный арт.Р3108

Конструктор Ракета Домик №1, Р3108 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Конструктор Домик 1 увлечет маленького архитектора. Все части легко соединяются между собой с помощью пазов, не требуют никаких дополнительных инструментов. Ребенок почувствует себя и архитектором, и художником.. . . Домик можно раскрашивать фломастерами (маркерами) многократно. Он легко моется водой.

Отзывы о товаре Конструктор Ракета "Домик №1" салатово-красный арт.Р3108




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Характеристики
Бренд
Ракета
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
элементы конструктора, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Ракета Домик №1, Р3108 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Конструктор Домик 1 увлечет маленького архитектора. Все части легко соединяются между собой с помощью пазов, не требуют никаких дополнительных инструментов. Ребенок почувствует себя и архитектором, и художником.. . . Домик можно раскрашивать фломастерами (маркерами) многократно. Он легко моется водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Ракета "Домик №1" салатово-красный арт.Р3108 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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