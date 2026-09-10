Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный
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Характеристики
Описание товара Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный
Компрессор Patriot WO 180K – портативная модель на основе безмасляного поршневого компрессора с приводом ременного типа, обеспечивающая подачу чистого воздуха на пневматические инструменты. Благодаря применению тефлоновых колец на поршне с низкими показателями трения повышается устойчивость к износу. Прессостат поддерживает давление в заданном диапазоне, что гарантирует стабильную работу прибора. В двигателе имеется термопредохранитель, предотвращающий перегрев. Вместе с компрессором поставляются пневмопистолет с манометром и набор аксессуаров. Компрессор Patriot WO 180K станет надежным помощником для выездных работ.
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