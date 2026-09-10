Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black
Мобильный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для пользователей, которым важны основые функции и удобство использования. Этот кнопочный телефон оснащен экраном с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Телефон поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что позволяет совмещать личные и деловые контакты в одном устройстве. Благодаря наличию слота для карты памяти, пользователь может легко расширить встроенную память, чтобы хранить больше данных. BQ предусмотрел наличие Bluetooth, что обеспечивает возможность беспроводной передачи данных. Аккумулятор с емкостью 1000 мА·ч гарантирует продолжительное время работы без подзарядки, а его съемный дизайн облегчает замену в случае необходимости. Телефон весит всего 0,092 кг, что делает его легким и удобным для повседневного использования. Конструкция в виде моноблока подчеркивает простоту и надежность устройства, однако стоит отметить отсутствие ударопрочной защиты и кнопки SOS. Этот телефон станет отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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