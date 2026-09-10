Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание практичности и надежности для пользователей, которые ценят простоту и функциональность. Данная модель выделяется своей компактностью и легкостью, весом всего 92 грамма, что делает её удобной для повседневного использования. Телефон оснащен экраном диагональю 2,8 дюйма, что обеспечивает хорошую читаемость текста и простоту навигации по меню. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth, позволяя легко обмениваться данными с другими устройствами. Аккумуляторная батарея типа Li-Ion емкостью 1000 мА·ч гарантирует длительное время работы, а её съемная конструкция упрощает процесс замены при необходимости. Телефон предназначен для работы с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что обеспечивает удобство использования как в личных, так и в рабочих целях одновременно. Дополнительно имеется слот для карты памяти, расширяя возможности хранения данных. Цветовые решения, представленные в красном и черном, позволяют выбрать телефон под индивидуальный стиль. Несмотря на отсутствие таких функций, как ударопрочный корпус и кнопка SOS, данная модель обладает всеми необходимыми для повседневного использования характеристиками. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB, что добавляет удобства, учитывая распространенность данного типа зарядного устройства. Кнопочные телефоны BQ — это выбор для тех, кто ценит функциональность и надежность в классическом формате.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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