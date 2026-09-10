Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378387
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
58.1x133.6x14.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red

Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание практичности и надежности для пользователей, которые ценят простоту и функциональность. Данная модель выделяется своей компактностью и легкостью, весом всего 92 грамма, что делает её удобной для повседневного использования. Телефон оснащен экраном диагональю 2,8 дюйма, что обеспечивает хорошую читаемость текста и простоту навигации по меню. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth, позволяя легко обмениваться данными с другими устройствами. Аккумуляторная батарея типа Li-Ion емкостью 1000 мА·ч гарантирует длительное время работы, а её съемная конструкция упрощает процесс замены при необходимости. Телефон предназначен для работы с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что обеспечивает удобство использования как в личных, так и в рабочих целях одновременно. Дополнительно имеется слот для карты памяти, расширяя возможности хранения данных. Цветовые решения, представленные в красном и черном, позволяют выбрать телефон под индивидуальный стиль. Несмотря на отсутствие таких функций, как ударопрочный корпус и кнопка SOS, данная модель обладает всеми необходимыми для повседневного использования характеристиками. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB, что добавляет удобства, учитывая распространенность данного типа зарядного устройства. Кнопочные телефоны BQ — это выбор для тех, кто ценит функциональность и надежность в классическом формате.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
58.1x133.6x14.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой сочетание практичности и надежности для пользователей, которые ценят простоту и функциональность. Данная модель выделяется своей компактностью и легкостью, весом всего 92 грамма, что делает её удобной для повседневного использования. Телефон оснащен экраном диагональю 2,8 дюйма, что обеспечивает хорошую читаемость текста и простоту навигации по меню. Устройство поддерживает подключение по Bluetooth, позволяя легко обмениваться данными с другими устройствами. Аккумуляторная батарея типа Li-Ion емкостью 1000 мА·ч гарантирует длительное время работы, а её съемная конструкция упрощает процесс замены при необходимости. Телефон предназначен для работы с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что обеспечивает удобство использования как в личных, так и в рабочих целях одновременно. Дополнительно имеется слот для карты памяти, расширяя возможности хранения данных. Цветовые решения, представленные в красном и черном, позволяют выбрать телефон под индивидуальный стиль. Несмотря на отсутствие таких функций, как ударопрочный корпус и кнопка SOS, данная модель обладает всеми необходимыми для повседневного использования характеристиками. Зарядка осуществляется через разъем micro-USB, что добавляет удобства, учитывая распространенность данного типа зарядного устройства. Кнопочные телефоны BQ — это выбор для тех, кто ценит функциональность и надежность в классическом формате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...