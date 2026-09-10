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Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1394

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
32000
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1394 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388749
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Комплектация
Моторный блок - 1 шт, стеклянная чаша - 1 шт, крышка чаши блендера - 1 шт, колпачок - 1 шт, блок ножей блендера с уплотнительным кольцом - 1 шт, основание блока ножей блендера - 1 шт, чаша кофемолки - 1 шт, блок ножей кофемолки с уплотнительным кольцом - 1 шт, основание блока ножей кофемолки - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт.
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
32000
Функции и особенности
отверстие для добавления ингредиентов, колка льда, кофемолка
Размеры в упаковке, см
33х29х22
Вес, кг.
4.43

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1394

Блендер Kitfort КТ-1394 подходит для приготовления фитнес-напитков, смузи, протеиновых смесей, коктейлей, супов-пюре, детского питания, а также для колки льда. Кофемолка может перемалывать и измельчать твёрдые ингредиенты: кофейные зёрна, зёрна перца. Управление блендером осуществляется с помощью ручки регулировки скорости на передней панели, в которую встроен LED-дисплей. У блендера 3 скорости работы и импульсный режим. На дисплее отображаются время работы и выбранная скорость. Чаша с мерной шкалой ёмкостью 1,5 л и чаша кофемолки ёмкостью 0,2 л выполнены из стекла. В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан. Блендер оснащён двумя 4-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали с оптимальной формой лезвий и заточки для измельчения в блендере и кофемолке. Надёжный двигатель и прочные ножи обеспечивают длительный срок эксплуатации. Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают надёжную фиксацию блендера на столе во время работы.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1394




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Комплектация
Моторный блок - 1 шт, стеклянная чаша - 1 шт, крышка чаши блендера - 1 шт, колпачок - 1 шт, блок ножей блендера с уплотнительным кольцом - 1 шт, основание блока ножей блендера - 1 шт, чаша кофемолки - 1 шт, блок ножей кофемолки с уплотнительным кольцом - 1 шт, основание блока ножей кофемолки - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт.
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
32000
Функции и особенности
отверстие для добавления ингредиентов, колка льда, кофемолка
Описание
Блендер Kitfort КТ-1394 подходит для приготовления фитнес-напитков, смузи, протеиновых смесей, коктейлей, супов-пюре, детского питания, а также для колки льда. Кофемолка может перемалывать и измельчать твёрдые ингредиенты: кофейные зёрна, зёрна перца. Управление блендером осуществляется с помощью ручки регулировки скорости на передней панели, в которую встроен LED-дисплей. У блендера 3 скорости работы и импульсный режим. На дисплее отображаются время работы и выбранная скорость. Чаша с мерной шкалой ёмкостью 1,5 л и чаша кофемолки ёмкостью 0,2 л выполнены из стекла. В крышке чаши блендера есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия может использоваться как мерный стакан. Блендер оснащён двумя 4-лезвийными блоками ножей из нержавеющей стали с оптимальной формой лезвий и заточки для измельчения в блендере и кофемолке. Надёжный двигатель и прочные ножи обеспечивают длительный срок эксплуатации. Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Резиновые ножки обеспечивают надёжную фиксацию блендера на столе во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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