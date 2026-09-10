Various Artists, Essential Texas Blues (5060397601698) виниловая пластинка

Трек-лист

The Okie Dokie Stomp - Clarence 'Gatermouth' Brown, Coffee Blues - Lightnin' Hopkins, Hide Away - Freddie King, Playboy Blues - Elmore Nixon, Nightmare - Big Mama Thornton, Rainin' In My Heart - Peppermint Harris, When It Rains It Pours - Pee Wee Crayton, Little School Girl - Smokey Hogg, Just Got To Know - Jimmy McCracklin, Strollin' With Bones - T-Bone Walker, Fishing Blues - Henry Thomas, Motherless Children - Blind Willie Johnson, Wrong Doing Woman - Earl Gilliam, Chicken Hearted Woman - Cla