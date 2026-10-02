The Stone Roses - The Stone Roses (0194397933017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 388173
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 270 руб.
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Коллекция STONE ROSES, THE
Коллекция STONE ROSES, THE
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stone Roses - The Stone Roses (0194397933017) виниловая пластинка
Track List
Other Side
|A1
|I Wanna Be Adored
|A2
|She Bangs The Drums
|A3
|Waterfall
|A4
|Don't Stop
|A5
|Bye Bye Badman
This Side
|B1
|Elizabeth My Dear
|B2
|(Song For My) Sugar Spun Sister
|B3
|Made Of Stone
|B4
|Shoot You Down
|B5
|This Is The One
|B6
|I Am The Resurrection
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Other Side
|A1
|I Wanna Be Adored
|A2
|She Bangs The Drums
|A3
|Waterfall
|A4
|Don't Stop
|A5
|Bye Bye Badman
This Side
|B1
|Elizabeth My Dear
|B2
|(Song For My) Sugar Spun Sister
|B3
|Made Of Stone
|B4
|Shoot You Down
|B5
|This Is The One
|B6
|I Am The Resurrection
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Stone Roses - The Stone Roses (0194397933017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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