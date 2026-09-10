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U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка

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U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 5
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 6
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 7
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 8
U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Under A Blood Red Sky
Жанр
Indie Rock, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403309
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602517642850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Under A Blood Red Sky
Жанр
Indie Rock, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gloria, 11 O'Clock Tick Tock, I Will Follow, Party Girl, Sunday Bloody Sunday, The Electric Co., New Year's Day, "40"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле альбома "Under a Blood Red Sky" ирландской рок-группы U2. Концертный альбом был издан в 1983 году и закрепил успех коллектива, как ярких исполнителей колледж-рока. Композиции записывались на трёх выступлениях в рамках War Tour: в Бостоне, Денвере и Санкт-Гоарсхаузене. В США и Британии пластинка стала трижды платиновой.



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - Under A Blood Red Sky EP (0602517642850) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602517642850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Under A Blood Red Sky
Жанр
Indie Rock, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gloria, 11 O'Clock Tick Tock, I Will Follow, Party Girl, Sunday Bloody Sunday, The Electric Co., New Year's Day, "40"
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ремастированное переиздание на виниле альбома "Under a Blood Red Sky" ирландской рок-группы U2. Концертный альбом был издан в 1983 году и закрепил успех коллектива, как ярких исполнителей колледж-рока. Композиции записывались на трёх выступлениях в рамках War Tour: в Бостоне, Денвере и Санкт-Гоарсхаузене. В США и Британии пластинка стала трижды платиновой.


Теги товара: New Wave
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