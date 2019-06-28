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Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка

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Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.06.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY (50TH ANNIVERSARY)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387472
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Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.06.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY (50TH ANNIVERSARY)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка

Track List

AShhh/Peaceful
BIn A Silent Way/It's About That Time



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.06.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY (50TH ANNIVERSARY)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

AShhh/Peaceful
BIn A Silent Way/It's About That Time


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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