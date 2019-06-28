Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.06.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY (50TH ANNIVERSARY)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387472
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
Коллекция DAVIS, MILES
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (0888751119017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитMiles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMiles Davis - The Essential (0889853577415) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитMiles Davis - Round About Midnight (0889854345211) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMiles Davis - Greatest Hits (0889854461218) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитMiles Davis - A Tribute To Jack Johnson (0190759508718) винилова...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMiles Davis - Kind Of Blue (0194398021911) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.06.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY (50TH ANNIVERSARY)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка
Track List
|A
|Shhh/Peaceful
|B
|In A Silent Way/It's About That Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитDead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBerwyn - Tape 2/ Fomalhaut (coloured) (0194397118919) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитMarcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитComa Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитPinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитRocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.06.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY (50TH ANNIVERSARY)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A
|Shhh/Peaceful
|B
|In A Silent Way/It's About That Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (0190759506516) виниловая пластинка