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Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 1
Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 2
Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 3
Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 4
Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 5
Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 3
  • Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 4
  • Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 5
  • Виниловая пластинка Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка

Track List

A1Poor Man's Shangri-La5:28
A2Onda Callejera3:51
A3Don't Call Me Red4:58
A4Corrido De Boxeo3:21
B1Muy Fif?4:03
B2Los Chucos Suaves3:10
B3Chinito Chinito4:52
B43 Cool Cats3:14
C1El U.F.O. Cay?8:21
C2It's Just Work For Me5:58
C3In My Town5:41
D1Ejercito Militar3:16
D2Barrio Viejo4:42
D33rd Base, Dodger Stadium5:51
D4Soy Luz Y Sombra3:23

Отзывы о товаре Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Poor Man's Shangri-La5:28
A2Onda Callejera3:51
A3Don't Call Me Red4:58
A4Corrido De Boxeo3:21
B1Muy Fif?4:03
B2Los Chucos Suaves3:10
B3Chinito Chinito4:52
B43 Cool Cats3:14
C1El U.F.O. Cay?8:21
C2It's Just Work For Me5:58
C3In My Town5:41
D1Ejercito Militar3:16
D2Barrio Viejo4:42
D33rd Base, Dodger Stadium5:51
D4Soy Luz Y Sombra3:23
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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