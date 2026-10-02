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Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка

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Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 1
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 2
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 3
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 4
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 5
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 6
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 7
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 8
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 9
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 10
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 11
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 12
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 13
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
CHARLI
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 1
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 2
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 3
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 4
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 5
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 6
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 7
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 8
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 9
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 10
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 11
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 12
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 13
  • Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295409579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
CHARLI
Трек-лист
Next Level Charli, Gone, Cross You Out, 1999, Click, Warm, Thoughts, Blame It On Your Love, White Mercedes, Silver Cross, I Dont Wanna Know, Official, Shake It, February 2017, 2099
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка

Track List

A1Next Level Charli
A2Gone
A3Cross You Out
A41999
B1Click
B2Warm
B3Thoughts
C1Blame It On Your Love
C2White Mercedes
C3Silver Cross
C4I Don't Wanna Know
D1Official
D2Shake It
D3February 2017
D42099

Отзывы о товаре Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295409579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
CHARLI
Трек-лист
Next Level Charli, Gone, Cross You Out, 1999, Click, Warm, Thoughts, Blame It On Your Love, White Mercedes, Silver Cross, I Dont Wanna Know, Official, Shake It, February 2017, 2099
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Next Level Charli
A2Gone
A3Cross You Out
A41999
B1Click
B2Warm
B3Thoughts
C1Blame It On Your Love
C2White Mercedes
C3Silver Cross
C4I Don't Wanna Know
D1Official
D2Shake It
D3February 2017
D42099
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charli Xcx - Charli (0190295409579) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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