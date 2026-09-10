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J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка

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J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 1
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 2
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 3
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 4
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 5
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 6
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 7
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 8
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
TRAVEL LOG
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 1
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 2
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 3
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 4
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 5
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 6
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 7
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 8
  • J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397982114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
TRAVEL LOG
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shanghaid, Hold On Baby, No Time, Lady Luck, Disadvantage, Lean On Me, End Of The Line, Orleans, Tijuana, That Kind Of Thing, Whos Talking, Change Your Mind, Humdinger, River Boat Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка

Track List

A1Shanghaid
A2Hold On Baby
A3No Time
A4Lady Luck
A5Disadvantage
A6Lean On Me
A7End Of The Line
B1New Orleans
B2Tijuana
B3That Kind Of Thing
B4Who's Talking
B5Change Your Mind
B6Humdinger
B7River Boat Song

Отзывы о товаре J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397982114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.1905
Исполнитель
J.J. Cale
Альбом (сингл)
TRAVEL LOG
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shanghaid, Hold On Baby, No Time, Lady Luck, Disadvantage, Lean On Me, End Of The Line, Orleans, Tijuana, That Kind Of Thing, Whos Talking, Change Your Mind, Humdinger, River Boat Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Shanghaid
A2Hold On Baby
A3No Time
A4Lady Luck
A5Disadvantage
A6Lean On Me
A7End Of The Line
B1New Orleans
B2Tijuana
B3That Kind Of Thing
B4Who's Talking
B5Change Your Mind
B6Humdinger
B7River Boat Song
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J.J. Cale - Travel-Log (coloured) (0194397982114) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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