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Чайник электрический Centek CT-0064 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Centek CT-0064

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Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 1
Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 2
Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 3
Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 4
Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 5
Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 1
  • Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 2
  • Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 3
  • Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 4
  • Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 5
  • Чайник электрический Centek CT-0064 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380676
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
2.2

Описание товара Чайник электрический Centek CT-0064

Функция защиты от включения без воды поможет предотвратить выход из строя чайника по невнимательности. Удобная ручка. Традиционный дизайн. Металлическая отделка базы питания. Экологически чистая керамика. Подсветка кнопки включения. База питания с отсеком для шнура.

Отзывы о товаре Чайник электрический Centek CT-0064




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Функция защиты от включения без воды поможет предотвратить выход из строя чайника по невнимательности. Удобная ручка. Традиционный дизайн. Металлическая отделка базы питания. Экологически чистая керамика. Подсветка кнопки включения. База питания с отсеком для шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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