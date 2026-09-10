Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные устройства для тех, кто ценит простоту и функциональность. Эти мобильные телефоны оснащены всеми необходимыми характеристиками для комфортного использования. Тип корпуса – моноблок, что обеспечивает удобный хват и портативность. С экраном диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, вы получите четкость и яркость изображения, достаточную для выполнения повседневных задач. Для любителей мобильных технологий модель оснащена поддержкой Bluetooth, что позволяет легко подключаться к другим устройствам и обмениваться данными. Съемный аккумулятор типа Li-Ion емкостью 1400 мА·ч обеспечит достаточно длительное время работы без подзарядки. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить внутреннее хранилище и сохранить все необходимые файлы под рукой. Телефон поддерживает до двух SIM-карт формата mini-SIM, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для ношения. Несмотря на отсутствие кнопки SOS и ударопрочного корпуса, телефоны BQ остаются надежными и функциональными помощниками в повседневной жизни.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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