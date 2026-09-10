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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Емкость аккумулятора
1400
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365579
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
203

Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные устройства для тех, кто ценит простоту и функциональность. Эти мобильные телефоны оснащены всеми необходимыми характеристиками для комфортного использования. Тип корпуса – моноблок, что обеспечивает удобный хват и портативность. С экраном диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, вы получите четкость и яркость изображения, достаточную для выполнения повседневных задач. Для любителей мобильных технологий модель оснащена поддержкой Bluetooth, что позволяет легко подключаться к другим устройствам и обмениваться данными. Съемный аккумулятор типа Li-Ion емкостью 1400 мА·ч обеспечит достаточно длительное время работы без подзарядки. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить внутреннее хранилище и сохранить все необходимые файлы под рукой. Телефон поддерживает до двух SIM-карт формата mini-SIM, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для ношения. Несмотря на отсутствие кнопки SOS и ударопрочного корпуса, телефоны BQ остаются надежными и функциональными помощниками в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные устройства для тех, кто ценит простоту и функциональность. Эти мобильные телефоны оснащены всеми необходимыми характеристиками для комфортного использования. Тип корпуса – моноблок, что обеспечивает удобный хват и портативность. С экраном диагональю 3,5 дюйма и разрешением 480x320, вы получите четкость и яркость изображения, достаточную для выполнения повседневных задач. Для любителей мобильных технологий модель оснащена поддержкой Bluetooth, что позволяет легко подключаться к другим устройствам и обмениваться данными. Съемный аккумулятор типа Li-Ion емкостью 1400 мА·ч обеспечит достаточно длительное время работы без подзарядки. Наличие слота для карты памяти позволяет значительно расширить внутреннее хранилище и сохранить все необходимые файлы под рукой. Телефон поддерживает до двух SIM-карт формата mini-SIM, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Вес устройства составляет всего 0,122 кг, что делает его легким и удобным для ношения. Несмотря на отсутствие кнопки SOS и ударопрочного корпуса, телефоны BQ остаются надежными и функциональными помощниками в повседневной жизни.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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