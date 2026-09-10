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ИБП Sven Pro 1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Sven Pro 1500

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ИБП Sven Pro 1500 - фото 3
ИБП Sven Pro 1500 - фото 4
ИБП Sven Pro 1500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Sven Pro 1500 - фото 1
  • ИБП Sven Pro 1500 - фото 2
  • ИБП Sven Pro 1500 - фото 3
  • ИБП Sven Pro 1500 - фото 4
  • ИБП Sven Pro 1500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365514
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140х350х175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х20
Вес, кг.
10

Описание товара ИБП Sven Pro 1500

Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания SVEN Pro 1500 предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет понижать/повышать сетевое напряжение без перехода в режим работы от батареи и обеспечивать возможность длительной непрерывной работы. Эта особенность важна для сетей с нестабильным напряжением. ИБП SVEN Pro 1500 снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить мониторинг сети с компьютера, а так же производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.

Отзывы о товаре ИБП Sven Pro 1500




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
280
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
140х350х175 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания SVEN Pro 1500 предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет понижать/повышать сетевое напряжение без перехода в режим работы от батареи и обеспечивать возможность длительной непрерывной работы. Эта особенность важна для сетей с нестабильным напряжением. ИБП SVEN Pro 1500 снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить мониторинг сети с компьютера, а так же производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
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Отзывы


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