ИБП Sven Pro 1500
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Характеристики
Описание товара ИБП Sven Pro 1500
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания SVEN Pro 1500 предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы. Встроенный стабилизатор сетевого напряжения позволяет понижать/повышать сетевое напряжение без перехода в режим работы от батареи и обеспечивать возможность длительной непрерывной работы. Эта особенность важна для сетей с нестабильным напряжением. ИБП SVEN Pro 1500 снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить мониторинг сети с компьютера, а так же производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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