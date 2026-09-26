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ИБП PowerMan Brick 1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП PowerMan Brick 1000

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ИБП PowerMan Brick 1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП PowerMan Brick 1000 - фото 1
  • ИБП PowerMan Brick 1000 - фото 2
  • ИБП PowerMan Brick 1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365512
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х13
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП PowerMan Brick 1000

Источник бесперебойного питания POWERMAN - это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Благодаря весу всего 5,6 кг и компактному форм-фактору Tower, этот ИБП легко разместить в любом удобном для вас месте. Устройство оснащено 8 розетками, что позволяет подключить сразу несколько приборов, обеспечивая их бесперебойной работой. С полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 600 Вт, этот линейно-интерактивный ИБП разработан для поддержки стабильной работы оборудования в случае перепадов напряжения. Особенность данного устройства заключается в способности быстро переключаться на работу от батареи (всего за 4 мс), что минимизирует риск отключений и сбоев. POWERMAN работает с одной фазой и поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 165 В до 300 В. Его батарея типа свинцово-кислотная гарантирует надежную работу при полном отключении питания. Пусть вас не вводит в заблуждение время работы при полной нагрузке в 1 минуту—этого достаточно, чтобы безопасно завершить процессы и сохранить данные. Выбор POWERMAN — это уверенность в том, что ваши устройства будут защищены от непредвиденных проблем с электропитанием.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Brick 1000




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания POWERMAN - это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Благодаря весу всего 5,6 кг и компактному форм-фактору Tower, этот ИБП легко разместить в любом удобном для вас месте. Устройство оснащено 8 розетками, что позволяет подключить сразу несколько приборов, обеспечивая их бесперебойной работой. С полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 600 Вт, этот линейно-интерактивный ИБП разработан для поддержки стабильной работы оборудования в случае перепадов напряжения. Особенность данного устройства заключается в способности быстро переключаться на работу от батареи (всего за 4 мс), что минимизирует риск отключений и сбоев. POWERMAN работает с одной фазой и поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 165 В до 300 В. Его батарея типа свинцово-кислотная гарантирует надежную работу при полном отключении питания. Пусть вас не вводит в заблуждение время работы при полной нагрузке в 1 минуту—этого достаточно, чтобы безопасно завершить процессы и сохранить данные. Выбор POWERMAN — это уверенность в том, что ваши устройства будут защищены от непредвиденных проблем с электропитанием.
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