ИБП PowerMan Brick 1000
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Brick 1000
Источник бесперебойного питания POWERMAN - это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Благодаря весу всего 5,6 кг и компактному форм-фактору Tower, этот ИБП легко разместить в любом удобном для вас месте. Устройство оснащено 8 розетками, что позволяет подключить сразу несколько приборов, обеспечивая их бесперебойной работой. С полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 600 Вт, этот линейно-интерактивный ИБП разработан для поддержки стабильной работы оборудования в случае перепадов напряжения. Особенность данного устройства заключается в способности быстро переключаться на работу от батареи (всего за 4 мс), что минимизирует риск отключений и сбоев. POWERMAN работает с одной фазой и поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 165 В до 300 В. Его батарея типа свинцово-кислотная гарантирует надежную работу при полном отключении питания. Пусть вас не вводит в заблуждение время работы при полной нагрузке в 1 минуту—этого достаточно, чтобы безопасно завершить процессы и сохранить данные. Выбор POWERMAN — это уверенность в том, что ваши устройства будут защищены от непредвиденных проблем с электропитанием.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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