Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho Plus
Кулер для процессора AeroCool Verkho Plus — производительная модель горизонтального типа. В ее основе используется алюминиевое плоское основание и радиатор, что вкупе с вентилятором на 120 мм, способным работать в автоматическом режиме на скорости от 1000 до 2000 об/мин, обеспечивает интенсивный воздушный поток, позволяющий рассеивать до 110 Вт мощности. Данная система охлаждения совместима с различными процессорами семейства Intel и AMD и может стать отличным выбором для компактных офисных и домашних компьютеров. Также модель отличается низким уровнем шума, который не превышает отметку 26.5 дБ, что обусловлено особой формой лопастей. Высоконадежный подшипник в основе конструкции обеспечит безотказную работу до 60000 ч. Кулер для процессора AeroCool Verkho Plus выполнен в классическом стиле и отлично дополнит собой сборку любого типа. Подключение осуществляется при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя термопасту в отдельной емкости, а также набор крепежей для еще более простой и быстрой установки.
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
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