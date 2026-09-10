Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/FL1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362266
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 250 х 44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х9
Вес, кг.
4.97
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28MP/FL1A
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH.?Данный коммутатор оснащен интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440 х 250 х 44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH.?Данный коммутатор оснащен интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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