Электрический триммер Huter GET-1200SL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 35643
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.11х0.24х0.11
Вес, кг.
6.12
Описание товара Электрический триммер Huter GET-1200SL
|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|42 см
|Скорость вращения ножа
|до 8000 об./мин
|Уровень шума
|95 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|1200 Вт
|Расположение двигателя
|верхнее
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|5.5 кг
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|Общие характеристики
|Тип
|триммер
|Ширина скашивания
|42 см
|Скорость вращения ножа
|до 8000 об./мин
|Уровень шума
|95 дБ
|Функциональность
|Мульчирование
|нет
|Двигатель
|Тип двигателя
|электрический
|Работа от аккумулятора
|нет
|Мощность
|1200 Вт
|Расположение двигателя
|верхнее
|Конструкция
|Ручка
|складная с регулируемой высотой
|Штанга
|прямая
|Антивибрационная система
|есть
|Колеса
|отсутствуют
|Дополнительная информация
|Комплектация
|плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож
|Габариты
|Вес
|5.5 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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