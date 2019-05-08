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Бензиновый триммер Huter GGT-2500S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

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Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 1
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 2
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 3
Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 1
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 2
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 3
  • Бензиновый триммер Huter GGT-2500S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35611
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
88х38х36
Вес, кг.
9.6

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

Общие характеристики
Типтриммер 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность3.30 л.с. 
Обороты двигателя7500 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-2500S

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2019
Галина Зиновьева

Достоинства:
Разборная штанга, универсальная шпуля, мощная, не "Жрет" много топлива.
Удобный ранцевый ремень.

Недостатки:
За 4 года использования немного потеряла в мощности.



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность3.30 л.с. 
Обороты двигателя7500 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2019
Галина Зиновьева

Достоинства:
Разборная штанга, универсальная шпуля, мощная, не "Жрет" много топлива.
Удобный ранцевый ремень.

Недостатки:
За 4 года использования немного потеряла в мощности.


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