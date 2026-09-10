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Пила дисковая Redverg Basic CS65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Redverg Basic CS65

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Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 6
Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1300
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 1
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 2
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 3
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 4
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 5
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 6
  • Пила дисковая Redverg Basic CS65 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 348908
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
Basic CS65
Мощность
1300
Комплектация
дисковая пила, ключ шестигранный, параллельная направляющая, пильный диск, инструкция по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х23
Вес, кг.
3.2

Описание товара Пила дисковая Redverg Basic CS65

Электрическая дисковая пила REDVERG Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия. Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу. Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали. Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Redverg Basic CS65




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Характеристики
Бренд
REDVERG
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
Basic CS65
Мощность
1300
Комплектация
дисковая пила, ключ шестигранный, параллельная направляющая, пильный диск, инструкция по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая дисковая пила REDVERG Basic CS65 6621690 предназначена для распила древесины, ДСП, МДФ и алюминия. Мощный двигатель обеспечивает качественную и быструю работу. Хороший обзор линии реза возможен благодаря платформе из штампованной стали. Возможность подключения пылесоса позволяет оставлять рабочее пространство и вдыхаемый воздух чистым.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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