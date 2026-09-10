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Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П

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Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 1
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 2
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 3
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 4
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 5
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 6
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 7
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 8
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 9
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 10
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 11
Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 1
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 2
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 3
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 4
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 5
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 6
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 7
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 8
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 9
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 10
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 11
  • Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 790 руб.  9 171 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 348766
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
50х26х20
Вес, кг.
4.2

Описание товара Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П

Применение электрической цепной пилы ELITECH ЭП 2000/16П разнообразно, благодаря уникальным техническим характеристикам и возможности распилить бревна, древесину, пиломатериалы. Ее удобно держать в руках за счет специальных ручек. Безопасная эксплуатация обеспечена наличием блокировки курка. Недорогая цепная пила ELITECH ЭП 2000/16П функционирует от электросети переменного тока напряжением 220 В. Специальная конструкция электродвигателя обеспечит защиту от перегрузок, что влияет на продолжительный эксплуатационный срок. Зубчатый упор позволит удобно работать с пилой. На высокую скорость распиливания положительно влияет мощность двигателя в 2000 Вт. Устройством можно пользоваться на открытом воздухе и в помещении.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Электропила цепная
Описание
Применение электрической цепной пилы ELITECH ЭП 2000/16П разнообразно, благодаря уникальным техническим характеристикам и возможности распилить бревна, древесину, пиломатериалы. Ее удобно держать в руках за счет специальных ручек. Безопасная эксплуатация обеспечена наличием блокировки курка. Недорогая цепная пила ELITECH ЭП 2000/16П функционирует от электросети переменного тока напряжением 220 В. Специальная конструкция электродвигателя обеспечит защиту от перегрузок, что влияет на продолжительный эксплуатационный срок. Зубчатый упор позволит удобно работать с пилой. На высокую скорость распиливания положительно влияет мощность двигателя в 2000 Вт. Устройством можно пользоваться на открытом воздухе и в помещении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
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Пила цепная электрическая Elitech ЭП 2000/16П - стоимость товара 6790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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