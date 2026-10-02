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Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльник Зубр Эксперт 55402-100

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Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 1
Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 2
Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 3
Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 4
Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, припой, подставка
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 1
  • Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 2
  • Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 3
  • Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 4
  • Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паяльник Зубр Эксперт 55402-100
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, припой, подставка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х7
Вес, г.
312

Описание товара Паяльник Зубр Эксперт 55402-100

Электрический паяльник мощностью 100Вт с пластиковой рукояткой предназначен для пайки и лужения крупных деталей.



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Отзывы о товаре Паяльник Зубр Эксперт 55402-100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
100
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, припой, подставка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
нихромовый
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический паяльник мощностью 100Вт с пластиковой рукояткой предназначен для пайки и лужения крупных деталей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Эксперт 55402-100 - этот товар вы можете купить по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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