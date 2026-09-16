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Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)

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Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
прорезиненная
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х6
Вес, г.
260

Описание товара Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)

Паяльник Зубр — это надежный инструмент, предназначенный для профессионалов и любителей, требующих точности и эффективности в работе. Одной из ключевых особенностей данной модели является возможность регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под различные задачи и материалы, обеспечивая оптимальную производительность. Это особенно полезно при работе с деликатными электронными компонентами или плотными материалами. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что гарантирует быстрое и качественное выполнение работ с различными типами сплавов и материалов. Благодаря этой высокой температурной способности, паяльник способен справляться с задачами любой сложности, от мелкого ремонта до сложных конструкционных спаек. Рукоятка паяльника выполнена из прорезиненного материала, что обеспечивает надежный хват и комфортное использование даже при длительной работе. Этот эргономичный дизайн уменьшает усталость руки и снижает риск выскальзывания, повышая безопасность эксплуатации. Паяльник Зубр представляет собой идеальное сочетание производительности и удобства, делая его незаменимым инструментом для работы в мастерской или на производстве.



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Отзывы о товаре Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
прорезиненная
Макс. температура жала,°C
1300
Макс. температура пламени, °C
1300
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Зубр — это надежный инструмент, предназначенный для профессионалов и любителей, требующих точности и эффективности в работе. Одной из ключевых особенностей данной модели является возможность регулировки мощности, что позволяет адаптировать инструмент под различные задачи и материалы, обеспечивая оптимальную производительность. Это особенно полезно при работе с деликатными электронными компонентами или плотными материалами. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что гарантирует быстрое и качественное выполнение работ с различными типами сплавов и материалов. Благодаря этой высокой температурной способности, паяльник способен справляться с задачами любой сложности, от мелкого ремонта до сложных конструкционных спаек. Рукоятка паяльника выполнена из прорезиненного материала, что обеспечивает надежный хват и комфортное использование даже при длительной работе. Этот эргономичный дизайн уменьшает усталость руки и снижает риск выскальзывания, повышая безопасность эксплуатации. Паяльник Зубр представляет собой идеальное сочетание производительности и удобства, делая его незаменимым инструментом для работы в мастерской или на производстве.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая ЗУБР АГ-11, 1300°С, автономная с пьезоподжигом (55520) - стоимость товара 1100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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